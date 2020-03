Tutta l’Italia è zona protetta

LATINA – Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha dichiarato, tutta l’Italia zona protetta. “Le nostre abitudini vanno cambiate, e bisogna farlo subito, riusciremo a combattere l’emergenza sanitaria, solo se tutti collaboreremo”.

Il decreto prevede anche che da questa mattina, chiunque dovrà spostarsi da un Comune all’altro dovrà avere una giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo. Le modalità per autocertificare la ragionevolezza del proprio spostamento sono state definite ieri: occorre un modulo scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno da esibire al momento del controllo. Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità vale anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente oppure a scadenze fisse e dunque può indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi. Se si viene fermati si può fare una dichiarazione che le forze dell’ordine trascriveranno e su cui potranno fare verifiche. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità.