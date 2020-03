Violenza di genere tra i giovanissimi, due casi di Codice Rosso a Latina

LATINA – Due casi di codice rosso su ragazze minorenni a Latina ed è la prima volta che il provvedimento viene applicato anche su ragazze minori d’età. Le due giovani hanno denunciato violenze e soprusi alle forze dell’ordine e allo sportello del garante dell’infanzia e adolescenza guidato a Latina da Monica Sansoni. “Ovviamente non possiamo dare informazioni riguardanti l’identità delle vittime perché sono in corso tutti gli accertamenti di reato da parte dei Tribunali competenti, ma parliamo di due tipi di violenza, diversi fra loro ma ugualmente molto gravi – spiega Monica Sansoni – ed è necessario sottolineare che la violenza fisica e quella psicofisica hanno pari valore. In un caso parliamo di una vessazione con messaggistica volgare e minacciosa, nell’altro di una violenza fisica ed è necessario essere consapevoli che molto spesso nelle vittime subentra la paura e la vergogna che le induce a non parlare. Ma denunciare alle autorità competenti significa avere supporto nella fase più delicata che è quella della rivelazione. Le ragazze – spiega la criminologa – devono avere bene in mente che nessuno può permettersi si usare violenza, di nessun tipo. Se ciò avviene anche in una misura leggera deve essere subito denunciato, non bisogna aspettare”.

