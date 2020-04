Buoni spesa, attivata a Latina la procedura on line

LATINA – È attiva da questa mattina la procedura online accessibile dal sito del Comune di Latina per inviare richiesta dei buoni spesa/voucher sociali.

A questo link sono disponibili tutte le informazioni. Si ricorda inoltre che a partire da oggi l’unico metodo valido per l’invio della domanda sarà quello della procedura online. Per quanto riguarda le domande inviate tramite posta elettronica, saranno prese in considerazione soltanto quelle inviate fino a ieri, 9 aprile 2020.

I cittadini che hanno bisogno di assistenza nella compilazione online della domanda possono mettersi in contatto con il Segretariato sociale del Comune chiamando i seguenti numeri: 800090542 – 0773281249 – 3666603047 – 3385080836 – 07736556002 – 3270446471.

Tramite atto scritto accompagnato da un documento di identità, c’è comunque la possibilità di delegare altra persona alla presentazione della domanda.