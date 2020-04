Cena tutti insieme nel portico del condominio, otto persone multate a Latina

LATINA – Avevano preparato la cena per mangiare tutti quanti insieme, ma la Polizia è intervenuta e ha multato tutti. E’ accaduto in via Albalonga a Latina dove un gruppo di otto persone, nel porticato del condominio, aveva organizzato l’incontro. Le otto persone fanno parte di tre distinti nuclei familiari, già noti alle forze dell’ordine. Sul posto, allertata anche da alcuni residenti, è intervenuta la Polizia che ha identificato i commensali, i quali hanno subito cercato di eludere i controlli, assumendo verso i poliziotti un evidente atteggiamento di opposizione.