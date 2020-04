Coronavirus, 11 nuovi casi in provincia di Latina. Nove sono i positivi nella Rsa di Aprilia

LATINA – Sono nel bollettino giornaliero di oggi i nove pazienti della Rsa di Aprilia risultati positivi al tampone per il Covid 19 e ricoverti al Goretti di Latina. Si registrano quindi i 9 casi di Aprilia, a cui se ne aggiungono 1 a Sezze e 1 a Latina, tutti contagi con un link ben chiaro. I casi positivi sono 486 in totale, di cui 69 ricoverati, 195 negativizzati e 22 i decessi.

I pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del Goretti sono due. Complessivamente, sono 808 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 7.406 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl continua a raccomandare ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.