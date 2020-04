Coronavirus, aiuti alle famiglie dallo sportello d’ascolto dell’infanzia di Latina

LATINA – Continua a essere attivo e a sostenere famiglie e ragazzi in difficoltà lo sportello di ascolto dell’Infanzia e Adolescenza di Latina guidato a Latina da Monica Sansoni. In questi giorni molta attenzione alle famiglie che hanno difficoltà anche a fare spesa, con particolare riguardo ai più piccoli a cui spesso, vengono consegnati anche giocattoli, ma anche indumenti. Con Monica Sansoni abbiamo parlato di questo in diretta su Radio Immagine, ma anche di un altro aspetto che sta interessando i ragazzi in questi giorni di chiusura della scuole: il web. “Ci sono molti lati positivi perchè i ragazzi in questo modo mantengono i loro contatti, ma c’è anche qualche aspetto negativo”.

ASCOLTA L’INTERVISTA

Un grande aiuto allo Sportello lo sta dando anche la Croce Rossa Italiana, che si fanno carico anche di trasportare la spesa alle famiglie in difficoltà.