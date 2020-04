Coronavirus, ecco le proposte alla Commissione europea per Mercato all’ingrosso e il comparto Vitivinicolo

LATINA – Questa mattina abbiamo parlato in diretta con l’europarlamentare pontino Salvatore De Meo che ci ha illustrato due proposte presentate alla Commissione Europea, la prima per il riconoscimento della Politica Agricola Comunitaria per il mercato all’ingrosso, e l’altra che riguarda invece il comparto vitivinicolo molto importante per la nostra zona, ma duramente colpito dalla crisi economica. Con l’onorevole anche uno sguardo sulla città di Fondi, duramente colpita dall’emergenza sanitaria.

