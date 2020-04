Coronavirus, emergenza cibo a Latina, 300 richieste e molte più donazioni

LATINA – Sono oltre 300 le richieste arrivate al gruppo di ragazzi che a Latina si occupa dell’Emergenza Cibo e che è possibile contattare tramite la pagina Facebook . L’emergenza Coronavirus infatti ha messo in luce la precarietà del lavoro in molte famiglie che si sono ritrovate senza entrate per poter acquistare da mangiare. Le donazioni sono state moltissime, ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine Francesco D’Amico che insieme ad altre cinque persone hanno composta la squadra di aiuto.

