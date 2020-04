Coronavirus, Enrico Forte scrive al Prefetto di Latina

LATINA – “Questa mattina ho inviato una nota al Prefetto di Latina per sollecitare controlli alle forze dell’ordine per contrastare ingiustificati aumenti di prezzi di prodotti di prima necessità. Arrivano da più parti segnalazioni di una possibile speculazione a danno dei cittadini dovuto all’innalzamento dei prezzi dei prodotti ( soprattuto alimentari ) in commercio. Beni di prima necessità il cui approvvigionamento viene garantito, nonostante le restrizioni, sia alla grande distribuzione sia ai negozi di vicinato. Da alcuni giorni vengono segnalati a Latina ingiustificati aumenti di prezzo e ritengo il fenomeno purtroppo destinato a crescere – non solo nel capoluogo – se non vi saranno controlli.

Mi appello al Prefetto, come massima espressione territoriale dello Stato, affinchè possa verificare che non si registrino ulteriori disagi a carico di cittadini già provati, delegando alle Forze dell’ordine (Guarda di Finanza in primis) eventuali controlli per consentire ingiustificati innalzamenti dei prezzi”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e comunale Enrico Forte.