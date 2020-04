Coronavirus, frenano i contagi a Latina

LATINA – Secondo il bollettino odierno della Asl di Latina i nuovi contagi in provincia sono 5, quattro dei quali trattati a domicilio. I casi sono distribuiti a Latina, Terracina, Cori, Aprilia e Fondi. Il totale è ora di 378, con 121 ricoverati e 40 negativizzati. Nell’ospedale Goretti restano sei le persone in terapia intensiva. Quelle in isolamento domiciliare sono 1804, le uscite dalla quarantena sono 4016. Dalla Asl di Latina continuano a specificare che non bisogna allentare ora la presa e rimanere in casa.

118 casi di positività sono stati registrati oggi nel Lazio, con un trend che per la prima volta è sceso al di sotto del 3%. E sempre per la prima volta, inoltre, è diminuito il dato dei ricoverati nelle terapie intensive, da 197 a 192. Da evidenziare poi la crescita dei guariti, oggi 44 per un totale di 546. Dalla sorveglianza domiciliare sono usciti in 13.345, mentre i decessi nelle ultime 24 sono stati 9.