Coronavirus, il laboratorio d’arte di Maenza produce mascherine per la popolazione

MAENZA – Sono due i casi di positività registrati a Maenza, e il Comune si è subito mobilitato per aiutare la famiglia, così come tutte le persone più fragili come anziani o persone con patologie croniche. “Abbiamo subito attivato tutti i canali per cercare di arginare l’emergenza e le iniziative sono tante – ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine il sindaco Claudio Sperduti – tra cui la consegna di mascherine realizzate dal nostro laboratorio di arte e tradizione, si tratta di 500 mascherine che grazie alla Protezione Civile stiamo consegnando a tutti. Inoltre il centro anziani ha dato un contributo di 900,00 euro da destinare all’acquisto dei pacchi spesa e di 100,00 euro direttamente ai ragazzi della nostra protezione civile che tanto stanno facendo per la Comunità in questi giorni così difficili”.

ASCOLTA CLAUDIO SPERDUTI