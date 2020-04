Coronavirus, il Pd: “Fondamentale il lavoro di squadra”

LATINA – “La provincia di Latina ha avuto sino ad ora una positiva condizione rispetto all’emergenza del Coronavirus e il ruolo della Asl e del Direttore Generale Casati con tutta la sua squadra è stato decisivo per le scelte operate e per le innovazioni introdotte. L’emergenza è stata un evento senza precedenti e la fase iniziale ha dovuto fare i conti con incognite e scarsità dei dispositivi sanitari”. Lo dicono i consiglieri regionali del PD e il coordinatore provinciale Claudio Moscardelli. “La chiarezza di decisioni della Regione Lazio e le scelte che hanno caratterizzato la gestione di Casati hanno consentito all’impegno generoso e straordinario di medici, infermieri e tecnici di lavorare efficacemente per salvaguardare i cittadini e per evitare situazioni drammatiche di contagio. Apprezziamo molto il lavoro svolto da Casati e le sue parole di riconoscimento non solo del lavoro svolto dai medici, dagli infermieri, da tutto il personale sanitario e dal personale amministrativo che ha reso possibile assumere e mandare avanti la macchina organizzativa. È stato fondamentale lo spirito di squadra e di collaborazione – così ha evidenziato Casati – dimostrato da tutto il personale della nostra Asl. L’organizzazione e le scelte innovative come contrastare da subito i problemi cardiovascolari e respiratori dei malati provocati dal virus evitando di arrivare all’aggravamento con l’ingresso in terapia intensiva, hanno consentito di limitare tantissimo i danni e di salvare molte vite umane . La tele medicina insieme al programma Più Vita di presa in carico e di monitoraggio dei pazienti cronici avviato con i medici di base – che sono stati altro tassello importantissimo della risposta all’emergenza virus- rappresentano un modello di riferimento per tutti. Va sottolineata la capacità di adottare con tempestività delle decisioni fondamentali rispetto ad alcune situazioni di grave pericolo come a Fondi, con difficoltà aumentate dalla mancanza o dall’incompletezza di informazioni. Abbiamo rappresentato sopratutto nella fase iniziale le preoccupazioni e le criticità raccolte dal personale e abbiamo supportato la Asl per le scelte fatte e per le richieste avanzate. Il rapporto con la Regione Lazio è stato costante ed improntato sempre alla disponibilità ad ascoltare. I risultati del Lazio rappresentano l’ottimo lavoro svolto dal Presidente Zingaretti, dal vicepresidente Leodori e cl’Assessore Alessio D’Amato insieme a tutta l’istituzione regionale.

Il PD è impegnato a rafforzare la rete di servizi sia ospedaliero che territoriali e ad aumentare le risorse per personale, diagnostica e territorio. Prevenzione, screening, promozione degli stili di vita, cura delle persone attraverso servizi territoriali estesi e rafforzati (PAT, Case della salute e ruolo più forte dei Medici di Medicina Generale ), telemedicina sono i nostri riferimenti per un nuovo modello di sanità che protegga sempre più e in modo efficace i cittadini a partire da quelli più fragili. Gli investimenti per i nuovi ospedali del Golfo e di Latina sono altri due pilastri della nostra azione di governo in favore della sanità pontina”, concludono Claudio Moscardelli, Enrico Forte e Salvatore La Penna.