Coronavirus, il segretario della Cgil Latina: “La fase 2 sarà lunga, ecco quello che servirà per ripartire”

LATINA – L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema economico italiano e la zona pontina, seppure le grandi filiere trainanti come l’agroalimentare e il chimico – farmaceutico hanno potuto continuare a lavorare, ne sta risentendo molto. “A preoccupare sono in particolare le piccole e medie imprese, oltre agli artigiani e al turismo – spiega Anselmo Briganti, segretario della Cgil Latina e Frosinone – La situazione non è semplice e per ripartire dovremmo lavorare tutti insieme garantendo l’accesso ai fondi, in particolare quelli europei e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Con Anselmo Briganti abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine

