Coronavirus, l’approfondimento sui modi di contagio della professoressa Miriam Lichtner

LATINA – Come si trasmette il Coronavirus, quali sono le precauzioni da adottare per non contagiarsi e per non contagiare e quali le manifestazioni cliniche? Lo ha spiegato la Professoressa Miriam Lichtner, docente alla Sapienza Università di Roma e dirigente di Malattie Infettive all’ospedale Santa Maria Goretti, in un breve video per il Comune di Latina, tradotto nella lingua dei segni grazie alla sezione di Latina dell’Ente Nazionale Sordi – Onlus. L’introduzione è di Biagio Meschino, presidente dell’Ens Latina.