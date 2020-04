Coronavirus, Luigi Garullo (Uil): “Dalla crisi si può e deve uscire, ma bisogna farlo in sicurezza”

LATINA – L’emergenza Coronavirus non è solo di tipo sanitario, anche l’economia e la produttività ne stanno risentendo molto. Alcuni settori sono meno colpiti di altri, ma “E’ una situazione senza precedenti dal dopoguerra ad oggi e per ripartire ci vorrà tanta collaborazione da parte di tutti”, ne è convinto Luigi Garullo, segretario provinciale della Uil che abbiamo sentito questa mattina in diretta su Radio Immagine.