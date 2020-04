Coronavirus, muore al Goretti un paziente di San Felice Circeo. Quattro nuovi contagi tutti a Latina

LATINA – Un uomo è morto al Goretti di Latina, è la 18 esima vittima del Covid-19. Il paziente di San Felice Circeo aveva 97 anni ed era ricoverato dal 28 marzo nel reparto di Medicina dell’ospedale del capoluogo ormai dedicato esclusivamente ai contagiati dal virus. Il sindaco Giuseppe Schiboni e il consiglio comunale tutto esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del novantasettenne – si legge in una nota nella quale si specifica che “rimangono stabili le condizioni degli altri due positivi di San Felice Circeo, di cui uno ricoverato presso un nosocomio della provincia di Latina e l’altro presso il proprio domicilio in quarantena obbligatoria”.

Diminuiscono intanto i nuovi casi e il dato stavolta riguarda esclusivamente il capoluogo dove rispetto alla giornata di ieri si registrano 4 nuovi contagi, tutti trattati a domicilio. Il totale arriva a 436.

Restano 97 i ricoverati negli ospedali pontini, 71 invece sono i negativizzati, in ulteriore aumento. Sette i pazienti più gravi in terapia intensiva.

Complessivamente, sono 1.046 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 5.720 persone hanno terminato il periodo di isolamento.