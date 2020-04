Coronavirus, nuovo caso a San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO – “Un nuovo caso di positività al covid19 si registra oggi 6 aprile sul territorio del Comune di San Felice Circeo. Sono in tutto tre i casi positivi con un ricovero presso un nosocomio della provincia e due in contumacia presso il proprio domicilio”. A scriverlo è la pagina Facebook del Comune di San Felice Circeo che specifica: “Si raccomanda sempre di uscire dalla propria abitazione solo per i casi di stretta necessità, per fare la spesa di generi alimentari o di medicinali e per motivi di salute”.