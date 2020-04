Coronavirus, ottava vittima a Fondi

FONDI – Un’altra vittima del Coronavirus si è registrata ieri al Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di un uomo di 84 anni di Fondi, lo riporta Il Messaggero. L’anziano era ricoverato da diverso tempo e anche la sua badante, una donna di 55 anni di nazionalità cubana, era risultata positiva. La donna è nel frattempo guarita. A contagiare il pensionato potrebbe essere stata proprio lei, venendo in contatto, prima delle restrizioni, con altre persone positive. Non vengono tuttavia escluse altre ipotesi. Si tratta dell’ottava vittima per Coronavirus a Fondi.