Coronavirus, otto contagi nella Ras di Aprilia, tutti trasferiti al Goretti

APRILIA – Sono tutti asintomatici, ma otto anziani della San Michele Hospital di Aprilia sono risultati positivi al tampone Covid 19 e dunque trasferiti al Goretti di Latina in via precauzionale. Nella struttura, due settimane fa, due dipendenti sono risultati positivi e sono stati posti immediatamente in isolamento. In quella occasione anche agli ospiti della struttura venne fatto il tampone, ma erano tutti risultati negativi. Da qualche giorno invece alcuni hanno iniziato ad avere febbre e tosse ed è stato necessario ripetere il test che infatti ha dato esito positivo. La Asl si è mossa d’urgenza per contenere il focolaio disponendo in via precauzionale il trasferimento in ospedale. L’obiettivo è impedire la diffusione del virus nella Rsa dove risiedono circa 100 persone.