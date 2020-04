Coronavirus, un morto e due nuovi casi positivi in provincia di Latina

LATINA – Il numero più basso mai registrato finora, solo due contagi di Coronavirus in provincia di Latina nella giornata di martedì. Lo ha reso noto la Asl nel consueto bollettino. I casi registrati sono 1 nel comune di Latina, l’altro a Cori, entrambi trattati a domicilio.

Arriva però in serata, proprio nel giorno migliore, la notizia della morte di un uomo di 78 anni di Terracina ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina da qualche tempo, con pregressi problemi cronici, a cui il virus non ha lasciato scampo. Si tratta della diciannovesima vittima in provincia di Latina dall’inizio della pandemia.

Ad oggi sono 438 i contagiati totali 89 dei quali in ospedale, mentre sale di molto il numero dei negativizzati, sono 87. Il 55% dei malati è trattato a domicilio con il sistema “modello” della Asl di Latina che ha coinvolto anche i medici di base e utilizza la telemedicina.