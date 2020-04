Coronavirus, una challenge per i ragazzi del Vittorio Veneto Salvemini di Latina

LATINA – “La didattica a distanza ci sta dando la possibilità di allargare gli orizzonti del nostro ruolo di insegnanti, e anche la recettività da parte degli studenti è sorprendentemente amplificata, probabilmente grazie all’uso massiccio dei loro strumenti preferiti, ovvero PC, tablet, smartphone e piattaforme didattiche, che somigliano tanto ai social network di cui nessun ragazzo oggi potrebbe fare a meno”, lo dice il vicepreside del Vittorio Veneto Salvemini di Latina i cui docenti hanno ideato una challenge che verrà anche valutata a fine anno.

Questa mattina su Radio Immagine ne abbiamo parlato in diretta con lo stesso professore.

ASCOLTA DINO IAVARONE

In questo contesto, i Docenti del dipartimento di Scienze Motorie del Vittorio Veneto Salvemini (Prof.sse Fusco, D’Angiò, Di Nardo e il Prof. Saputo), hanno pensato bene di lanciare una Challenge su Instagram agli studenti dell’Istituto, che, seguendo le regole del gioco, dovranno postare un video/foto sul proprio profilo Instagram (nel caso dei video deve essere della durata massima di un minuto), dove dovranno mettere in evidenza almeno una delle tre competenze fondamentali nella formazione di ogni studente, parliamo del Sapere, Saper Fare e il Saper Essere. La sfida durerà otto giorni, durante i quali i ragazzi possono postare massimo un video/foto al giorno, vincerà la classe che pubblicherà il maggior numero di materiali. Tutti i post saranno poi visionati dai Professori di Scienze Motorie, che li valuteranno e ne terranno conto quando sarà il momento di tirare le somme di quanto fatto in questo periodo di didattica a distanza.