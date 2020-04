Covid 19, come stanno reagendo le imprese, i dati della Camera di Commercio

LATINA – In questi giorni di lockdown, la Camera di Commercio di Latina ha continuato a svolgere, con diverse modalità organizzative interne, le proprie funzioni, proseguendo ad erogare numerosi servizi, attraverso un unico centro dati e un unico sistema operativo di back office, di piattaforme e di front end, con uno sguardo anche a quello che servirà all’economia per rilanciare le attività economiche, superato l’attuale momento critico.

Le Camere, che sono tra le istituzioni pubbliche che più hanno spinto sul digitale, sentono come un impegno prioritario, attraverso i Punti Impresa Digitale (Pid), aiutare le piccole imprese ad organizzarsi telematicamente, supportandole ad avvicinarsi alle tecnologie 4.0 essenziali per operare da remoto e consentire, dunque, un maggior distanziamento sociale, senza perdere l’operatività. Dal Registro Imprese, agli sportelli per le attività produttive (SUAP), al cassetto digitale è continuata l’erogazione di tutti i servizi anagrafico certificativi per l’intero approntando anche innovative modalità di fruizione come per il rilascio dei dispositivi di firma digitale DNA wireless attraverso una procedura totalmente on line con consegna a domicilio; il sistema camerale, altresì, è stato chiamato dal Ministero dello Sviluppo Economico a rilasciare alle imprese operanti con l’estero dichiarazioni in lingua inglese attestanti le cause di forza maggiore dovute alla pandemia, documentazione necessaria per far fronte all’inadempimento delle obbligazioni relative ai contratti di fornitura in essere.

La Camera di Commercio è tuttora parte attiva presso la Prefettura, oltre che per rappresentare l’attuale scenario economico-imprenditoriale del territorio, anche nell’ambito delle procedure autorizzative che, in deroga al Decreto del 22 marzo u.s. il cosiddetto “Chiudi Italia”, hanno permesso a molte aziende di filiere o interconnesse di poter dare continuità alla propria attività, nonché presso la Regione Lazio nella predisposizione delle linee guida necessarie per l’avvio della Fase 2, con l’obiettivo di fornire indicazioni che serviranno ad accompagnare il ritorno alla normalità.

Relativamente alle misure di sostegno alle imprese, nell’ambito regionale attraverso l’Unioncamere Lazio, si stanno definendo stanziamenti guardando alle esigenze del sistema imprenditoriale locale in funzione della complessa ripresa delle attività, una volta adottate dagli enti competenti le linee guida della cd. fase 2.