“Difficoltà, incertezza e delusione”: le tre parole per descrivere l’emergenza Coronavirus del presidente Confcommercio

LATINA – “Possiamo descrivere questa emergenza in tre parole: difficoltà, incertezza e delusione”, lo dice il presidente di Confcommercio Lazio e consigliere nazionale Confcommercio Giovanni Acampora. In questo periodo abbiamo registrato il -100% nell’abbigliamento, -95% sul turismo, -85% sull’automotive, – 68% per bar e ristoranti, dati che indicano una catastrofe. Ma rispetto a questo non ci è arrivato l’aiuto che ci si aspettava”.

Con il presidente Acampora abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine.