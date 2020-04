Il Coronavirus ferma la tradizione, ma la sacra rappresentazione di Sezze sarà in tv

SEZZE – Andrà in onda questa sera su Lazio Tv (canale 12) la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. Si tratta della replica della edizione 2019 considerato che le misure restrittive legate all’emergenza sanitaria hanno impedito lo svolgimento di ogni manifestazione pubblica e quindi anche dello storico evento lungo le vie del paese. Al riguardo il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, dichiara:

“Per ovvi motivi la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze quest’anno non può essere riproposta, come da antica tradizione, lungo le vie del paese la sera del Venerdì Santo. Viviamo un distacco sociale che non ci appartiene perché siamo fatti di passione, di condivisione, di vicinanza. E’ stata giusta la decisione di proporre una serie di incontri televisivi per presentare la rappresentazione di Sezze e delle altre edizioni realizzate fuori dal paese, per rivivere quelle emozioni e quei momenti di fede che ci appartengono. Vi invito a rivivere le nostre emozioni attraverso la Passione di Sezze e restando a casa”.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta facebook sulla pagina di Lazio TV.

Oltre alla Passione svolta a Sezze lo scorso anno, è prevista anche la messa in onda delle rappresentazioni realizzate negli ultimi dieci anni in alcuni dei luoghi simbolo della cristianità: da Santiago di Compostela ad Assisi, da Roma a San Giovanni Rotondo e Lourdes.

Questo il dettaglio della programmazione televisiva.

– VENERDI’ 10 APRILE ALLE ORE 21 SU LAZIO TV (CH 12): LA PASSIONE DI SEZZE 2019

– SABATO 11 APRILE ORE 10,30 SU GOLD TV (CH 17): LA PASSIONE DI SEZZE A SANTIAGO DI COMPOSTELA

ORE 21 SU REGAL TV (SKY 822) : LA PASSIONE DI SEZZE LOURDES

– DOMENICA DI PASQUA ORE 11,15 SU GOLD TV (CH 17 ): LA PASSIONE DI SEZZE AD ASSISI

ALLE ORE 18 SU REGAL TV (SKY 822): LA PASSIONE DI SEZZE 2019

ALLE ORE 22 SU ODEON 24 (CH 177): LA PASSIONE DI SEZZE A ROMA

– LUNEDI’ 13 APRILE: LA PASSIONE DI SEZZE A SAN GIOVANNI ROTONDO: ORE 21 SU GOLD TV (CH 17), ORE 22 SU ODEON 24 (CH177).