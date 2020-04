Il Coronavirus mette il freno all’economia locale, l’intervento del presidente della Confcommercio Valter Tomassi

LATINA – L’emergenza Coronavirus ha prodotto una forte crisi per il settore economico, con alcune categorie più colpite di altre. Molti commercianti hanno chiuso i loro negozi e non sanno ancora quando potranno riaprire, questo significa che in questi mesi non ci sono state entrate. Per avere un focus sulla situazione a Latina, abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con Valter Tomassi, presidente della Confcommercio di Latina che insieme ai commercianti sta mettendo insieme alcune proposte per risollevare la china e uscire dalla forte crisi.

