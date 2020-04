Il Coronavirus non ferma la creatività: ecco il concorso a premi ideato dal Comune di Sezze

SEZZE – Un concorso a premi dedicato alla creatività dei cittadini di Sezze. E’ l’idea dell’amministrazione comunale, che ha lanciato l’iniziativa “Setini: popolo di poeti e creatori….al tempo del coronavirus”, proponendo alla cittadinanza la composizione di una riflessione, poesia, filastrocca, un semplice pensiero (per un massimo di cinquanta righe) riguardo la pandemia.

Una commissione giudicherà le opere assegnando diversi premi divisi per sezione: la sezione A otterrà materiale didattico per un valore di 50 euro, 30 euro e 20 euro per i primi tre classificati della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, mentre la sezione B, dedicata agli adulti, verrà premiata con targhe e gadget per primo, secondo e terzo classificato.

I componimenti dovranno giungere entro e non oltre il 28 aprile 2020 alla mail dell’Ufficio Cultura del Comune di Sezze (servizicultura@comune.sezze.lt.it) e il regolamento si può scaricare dal sito del Comune di Sezze.