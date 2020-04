Il Coronavirus non ferma La Sapienza: videolezioni e tesi on line per l’ateneo pontino

LATINA – Il Coronavirus non ha fermato La Sapienza che ha affrontato l’emergenza mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili per sostenere i propri servizi ospedalieri, supportare la didattica ed erogare le lezioni a distanza, mantenendo anche attivi i servizi amministrativi necessari alla vita universitaria. Tutte le sedi didattiche e amministrative del Polo di Latina sono chiuse per consentire la piena sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti, ma il personale amministrativo continua a svolgere il suo lavoro in smartworking mentre i docenti delle quattro Facoltà del Polo hanno ripreso la didattica con modalità a distanza attraverso video lezioni o lezioni on line, possibili grazie ai nuovi mezzi messi a disposizione dall’Ateneo. “Non solo le lezioni, anche le lauree sono state assicurate, così come presto verranno attivati gli esami on line, probabilmente sia orali che scritti”, spiega il professore Alberto Budoni, Presidente del Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Civile e Industriale che questa mattina abbiamo ascoltato in diretta su Radio Immagine

