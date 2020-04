Il presidente Uisp Latina: “Nessuno resti indietro per colpa del Coronavirus”

LATINA – L’attività fisica, soprattutto in questo momento è fondamentale, c’è confusione sui decreti che danno la possibilità di fare attività sportiva individuale all’aperto, ma è importante non fermarsi, facendo sport anche in casa.

Per fare chiarezza su questi aspetti, ma parlare anche della condizione che molte società sportive stanno vivendo a causa degli eventi annullati, abbiamo parlato in diretta su Radio Immagine, con il presidente dell’Uisp di Latina Domenico Lattanzi, con il quale abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza.

