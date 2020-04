La stagione balneare si avvicina, ma “Le questioni da risolvere sono ancora troppe”

LATINA – La stagione balneare sta per partire ma l’incertezza è al momento l’unica sicurezza degli operatori che stanno valutando, se la situazione non verrà chiarita a breve, anche se sia conveniente riaprire. Sono tante le soluzioni a cui si sta pensando, alcune anche facilmente attuabili, ma al momento la strada sembra in salita anche a causa dei mancati rinnovi per le concessioni che scadranno alla fine dell’anno, proprio per questo difficilmente le banche concedono finanziamenti.

Ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente del Sib, il sindacato dei balneari, Mario Gangi, in diretta su Radio Immagine