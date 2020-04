LATINA – Una testimonianza dalla zona rossa del Nord Italia ci arriva da Daniele Cenci, che è un giovane infermiere laureato a novembre presso il polo pontino de La Sapienza, assunto a Dolo, dopo aver risposto al bando pubblico della Regione Veneto. Daniele ha 22 anni e, come ci ha raccontato questa mattina in diretta su Radio Immagine, “Mi sentivo in dovere di dare una mano e sono contento di poter lavorare qui, nel cuore dell’emergenza”.

ASCOLTA L’INTERVISTA DI DANIELE CENCI