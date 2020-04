Ottica Davoli #andràtuttobene

Corre il 1975, Niki Lauda vince il suo primo mondiale di Formula1 con la Ferrari, Bill Gates fonda la Microsoft, finisce ufficialmente la guerra in Vietnam. Sulla spiaggia dell’idroscalo di Ostia viene ritrovato il corpo di Pierpaolo Pasolini. Nei nostri giradischi gira per la prima volta “A Night at the Opera” dei Queen. Si aprono le porte di Gardaland. La televisione è ancora in bianco e nero, i canali sono solo due. Non c’era la scelta di adesso, ma le serie televisive già catturavano la fantasia di tante persone. Arrivavano infatti i primi sceneggiati, così le chiamavamo non fiction. Una su tutte in quell’anno fece scalpore, sia per la novità che per l’argomento. “I Sopravvissuti”, storia post-apocalittica di una grande pandemia mondiale che aveva risparmiato solo pochissima popolazione. L’ideatore della serie, Terry Nation, aveva ipotizzato tutti gli accadimenti che sarebbero successi dopo un evento del genere. La solitudine, il procacciarsi il cibo, avere a che fare con gli “sciacalli”, il perché di tutto questo. Per poi ritrovare nello spirito di comunità la forza di ricominciare. Quanto profetica è stata questa serie?

Purtroppo questa storia di fantasia è diventata quasi realtà, ciò che vedevamo solo sullo schermo o nei libri lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Con una grandissima differenza: abbiamo visto i supermercati presi di assalto e tanto sconforto sui nostri visi, ma abbiamo riscontrato una grande coesione. Le persone che si sostengono a vicenda cantando dai balconi, l’Inno d’Italia che prima si sentiva solo per eventi sportivi adesso riecheggia nelle nostre strade. Ci siamo ritrovati più uniti, come mai avremmo creduto. Alla chiamata di medici ed infermieri hanno risposto in più di 8000. Un esercito.

Anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare una mano. Non abbiamo mai interrotto la nostra attività dando assistenza anche se per piccole cose. Abbiamo istituito un protocollo igienico ad hoc, sin dall’entrata in negozio. Abbiamo, a disposizione per tutti i clienti, in caso non ne avessero, mascherine e gel mani antibatterico. Ma cosa più importante, potete provare gli occhiali in tutta sicurezza, grazie allo sterilizzatore di montature ai raggi UV-C ed alle postazioni che rispettano le norme di distanza. Abbiamo tutte le apparecchiature Zeiss per la misurazione della vista, poste in singole stanze che vengono puntualmente disinfettate. Quindi siamo operativi al 100%. Naturalmente cerchiamo di ricevere su appuntamento in modo da avere in negozio una persona per volta, siamo sempre disponibili al numero 0773/602421 sia per consigli che per emergenze. L’Ottica Davoli è sempre con Voi.

Aldo Davoli e Paolo Davoli