Percorso riservato al Goretti per le gravidanza Covid Positive: installata la tenda

LATINA – Installata dalla Protezione Civile davanti all’ingresso del Poliambulatorio dell’Ospedale Goretti la tenda di pre-triage del Percorso Materno Infantile “riservato”. Si tratta di un nuovo passo nella riorganizzazione della struttura in aree Covid e NonCovid e e dei relativi percorsi di accesso e transito. L’Area Materno Infantile “NonCovid” è rimasta collocata interamente al 3° piano, accessibile con uno specifico percorso verde separato dal Pronto Soccorso. Gli ambulatori e la tenda sono presidiati h24 dal personale medico, infermieristico ed ostetrico delle varie unità. Prevista anche una sezione per la gestione delle gravidanze Covid Positive.

CONSULTORIO – Restando in tema, il corso di accompagnamento alla nascita curato dal Consultorio di Latina sarà proposto on line, attraverso un ciclo di otto incontri in videoconferenza con cadenza bisettimanale della durata di due ore. Il Dipartimento Assistenza Primaria della Asl di Latina si è attivato infatti per garantire il servizio alle gestanti nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. Gli incontri, tenuti da ostetriche e psicologi, prevedono informazioni sulla vita prenatale, tecniche di rilassamento nel travaglio e nel parto, allattamento, cure del neonato e vaccinazioni in gravidanza. Per iscrizioni e informazioni contattare il numero 0773.65.56.586.