Roma – Latina, Nicola Calandrini: “Bene la nomina del commissario”

LATINA – “Apprendo con soddisfazione che l’ipotesi di nominare un commissario straordinario per la Roma-Latina sia sempre più concreta. Ma alle parole annunciate dall’assessore regionale Mauro Alessandri devono seguire i fatti. Auspico che il decreto di nomina da parte del ministro De Micheli arrivi in tempi brevi così che si possa cominciare a ragionare concretamente sulle modalità di realizzazione dell’opera e si vada a stretto giro verso l’apertura dei cantieri. Mi auguro inoltre che il commissario prenda in gestione anche la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone senza la quale i collegamenti infrastrutturali della provincia di Latina con le arterie autostradali resterebbero comunque ‘mozzati’”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini.