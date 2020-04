Sette arresti a Fondi nell’operazione “Compressa Express” del Nas di Latina

FONDI – Quattro Ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari sono state emesse oggi dal G.I.P. del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, a conclusione di un’indagine condotta dal NAS Carabinieri di Latina, finalizzata al contrasto dei reati di ricettazione e falso materiale in certificazioni mediche, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per spaccio.