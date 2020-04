SEZZE – Non si svolgerà per le vie di Sezze la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo a causa dell’emergenza Covid 19, ma per permettere a tutti assistere alla più grande rappresentazione di teatro popolare della provincia, l’associazione della Sacra rappresentazione ha deciso di mandare in onda l’ultima edizione, quella dello scorso anno, su Lazio Tv, come ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine il direttore artistico e regista Piero Formicuccia.

