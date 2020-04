Simone Melfi, “Influencer del bene” che ha raccolto 23 mila euro per il Goretti di Latina

LATINA – E’ stato definito “L’influencer del bene”. Lui è Simone Melfi, un ragazzo di 29 anni di Latina che in poco più di 10 giorni ha raccolto oltre 23 mila euro, devoluti all’ospedale Santa Maria Goretti per l’emergenza Coronavirus. “Un’idea nata appena iniziata l’emergenza, parlando con amici e parenti che lavorano nella sanità, ho capito che c’era bisogno di fare qualcosa. Ho quindi aperto una raccolta fondi che in pochissimo tempo ha avuto migliaia di condivisioni, 600 donazioni e tantissimi messaggi di gratitudine. Latina si è dimostrata molto solidale”, ci ha detto questa mattina Simone in diretta su Radio Immagine.

ASCOLTA SIMONE MELFI