Stagione balneare alla porte, ecco le idee per ripartire secondo Italo Di Cocco

LATINA – Bar, ristoranti e pub saranno le ultime categorie a poter riaprire a causa dell’emergenza sanitaria Covind – 19, ma la situazione, a livello economico, sta diventando difficile per molte imprese che rischiano di rimanere chiuse definitivamente se non verrà trovata una soluzione idonea. A breve inoltre, inizierà la stagione balneare, ma nessuna comunicazione sulla riapertura è ancora arrivata. Certo, alcune indicazioni lasciano ben sperare, come ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine Italo Di Cocco, presidente Fipe Confcommercio Lazio Sud che la lanciato anche qualche idea.

