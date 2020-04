Tensione in via Galvaligi a Latina per un uomo che non voleva sottoporti al test

LATINA – Momenti di tensione ieri sera in via Galvaligi a Latina per un uomo che ha violato la quarantena e ieri sera si è rifiutato di seguire i sanitari al Goretti e di fare il nuovo tampone per il Coronavirus. L’uomo era stato più volte visto fuori casa nei giorni scorsi nonostante dovesse mantenere la quarantena e ieri sera sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri oltre ai sanitari del 118 con l’ambulanza biocontenitiva. Dopo un primo momento in cui l’uomo si era barricato in casa, grazie all’intermediazione di un Carabinieri si è convinto a uscire ed è stato trasportato al Goretti di Latina.