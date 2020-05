Abc riprende il servizio delle isole ecologiche itineranti

L’azienda Abc ha annunciato che da sabato prossimo sarà riattivato il servizio di conferimento dei rifiuti presso le Isole Ecologiche Itineranti, sospeso nelle ultime settimane per via dell’emergenza sanitaria. Come da calendario, il servizio sarà disponibile il 9 maggio, dalle 8 alle 17, lungo Strada Gialla di Borgo Carso. Si raccomanda agli utenti di evitare assembramenti, rispettare la distanza di sicurezza interpersonale e indossare guanti e mascherine. Si attendono disposizioni governative, invece, per riattivare i centri di raccolta fissi di Via Massaro e di Via Bassianese.