Auto a fuoco nella notte a Borgo Montello

LATINA – I Vigili del fuoco di Latina sono intervenuti questa mattina all’alba a Borgo Montello, dopo la segnalazione di un incendio auto. Sul posto, la squadra territoriale di Aprilia, ha constatato la presenza di una vettura, a bordo strada, completamente avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per evitare il propagarsi del rogo nella vegetazione. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto.