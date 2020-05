Balneazione, commercio e movida, la Confcommercio: “Ripartire da qui, in sicurezza”

LATINA – Oggi è il giorno della ripartenza per gli operatori balneari, una situazione non semplice su cui si è lavorato a lungo, così come per la movida. “Senso di responsabilità da parte di imprese e cittadini, questo è l’appello che lanciamo”, spiega il direttore della Confcommercio Lazio, Salvatore Di Cecca che abbiamo sentito questa mattina in diretta su Radio Immagine anche per capire quali sono le problematiche maggiori riscontrate dalle imprese in questo periodo e quali sono le soluzioni per ripartire.

