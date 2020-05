Cambiamento climatico, le proposte del gruppo Scout Latina 1 al Comune

LATINA – Il Clan del Gruppo Scout Latina 1 (Cattedrale di San Marco) ha completato il lavoro del proprio “capitolo” e lo ha concluso con la realizzazione di una proposta costruttiva e propositiva al Comune di Latina. Il Capitolo è uno strumento di lavoro tipico di un Clan Scout che si focalizza per alcuni mesi a capire in profondità un tema molto importante e si conclude con alcuni impegni personali ed una realizzazione in quella si chiama “La scelta politica”, ossia una atto di impegno e di amore per la comunità.

“Abbiamo lavorato sul Cambiamento Climatico; le ragazze e di ragazzi hanno lavorato per mesi seriamente, ed hanno anche fatto una serie di incontri con esperti di caratura internazionale che sono venuti a trovarci per meglio capire non solo cosa sia il cambiamento climatico ma anche cosa noi si possa fare nel nostro piccolo per contrastarlo e per aumentare quella che oramai si chiama la resilienza del sistema umano – spiegano – Le ragazze ed i ragazzi hanno preso degli impegni personali per cambiare in modo meno dissipativo il proprio stile di vita quotidiano, impegni che saranno verificati e controllati nella propria comunità scout. Per la proposta, le ragazze ed i ragazzi hanno identificato un’azione semplice e non costosa che il Comune di Latina in quanto istituzione può fare: azzerare le proprie emissioni di gas climalteranti per i consumi di energia elettrica”. La proposta è stata inviata al Sindaco ed agli Assessori Competenti.

ECCO LA PROPOSTA proposta CLAN a Comune Latina 05 05 20