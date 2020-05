Coronavirus, crescono i guariti a Latina dove si registrata anche un paziente positivo e un decesso

LATINA – Quattro guariti in più, per un totale di 302, e un solo nuovo caso positivo, trattato a domicilio, nel Comune di Terracina. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino medico della Asl sui contagi da Covid 19 in provincia, dove si registra però il 28esimo decesso, un 77enne di Latina, da tempo ricoverato in terapia intensiva al Goretti. Al momento il reparto di terapia intensiva del Goretti non ha pazienti ricoverati con Coronavuirus. Ad oggi le persone in isolamento domiciliare sono 592, quelle uscite dalla quarantena sono in tutto 9123.

Nel Lazio invece si sono registrati oggi 67 casi positivi con un trend al 1% e con un totale di guariti arrivato a 2010.