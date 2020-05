Coronavirus, tre nuovi positivi a Latina, due ad Aprilia, uno a Sezze

LATINA – Tre nuovi casi di covid-19 in provincia di Latina nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Sono i dati del bollettino della Asl di Latina che specifica: i casi si sono verificati due ad Aprilia e uno a Sezze. Solo per uno di questi (ad Aprilia) si è reso necessario il ricovero ospedaliero presso il covid hospital Santa Maria Goretti di Latina, si tratta di un paziente legato al caso del cluster della clinica. I positivi in provincia di Latina dall’inizio della pandemia sono quindi 515 di cui 292 considerati guariti. Attualmente sono 57 i pazienti ricoverati di cui 2 nel reparto di rianimazione, mentre resta fermo a 26 il dato dei decessi. Complessivamente restano soltanto 535 le persone in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono invece 9.003 le persone che hanno terminato il periodo di isolamento.

Oggi inizia la fase due e sicuramente la raccomandazione più sentita è quella di stare attenti, non si tratta di un libera tutti, ma di una fase molto delicata in cui il comportamento di ognuno sarà fondamentale per non far risalire i contagi. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.

“Temo un po’ questa fase due”, ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta nell’ultima diretta con la cittadinanza