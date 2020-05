LATINA – Probabilmente dal 18 maggio anche le altre categorie di ambulanti, non solo l’alimentare, potranno ricominciare a lavorare. “Il condizionale è d’obbligo – spiega il presidente interprovinciale Fiva Confcommercio Lazio Sud, Roberto Delle Fontane – perché al momento non abbiamo ricevuto alcun documento ufficiale, ma ci auguriamo proprio che sia così perché alcuni settori stanno soffrendo moltissimo”, ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine.

