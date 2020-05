Fase 2, Medici: “Ora è importante capire che dal comportamento del singolo dipende quello della collettività”

LATINA – Economia, riconoscimenti e un appello ai cittadini. Sono questi i tre temi trattati questa mattina in diretta su Radio Immagine con il presidente della Provincia di Latina e sindaco di Pontinia, Carlo Medici che in questi giorni ha lavorato a stretto contatto con gli altri sindaci, la Prefettura e le associazioni di categoria su tavoli tematici inerenti la ripartenza: “Le problematiche sono tante, è inutile negarlo, ma si tornerà alla normalità. Dobbiamo essere attenti in queste due settimane e capire come si comporteranno le persone ed essere fiduciosi”.