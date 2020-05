I commercianti di Latina hanno consegnato le chiavi delle attività al sindaco Damiano Coletta

LATINA – I commercianti di Latina ieri mattina sono scesi in piazza per chiedere aiuto al Sindaco Damiano Coletta, dopo le chiusure dei locali per l’emergenza sanitaria. Chiedono al primo cittadino di farsi portavoce delle loro richieste, tra cui il taglio delle tasse e delle utenze che devono comunque pagare nonostante la chiusura. Si sono dati appuntamento in Piazzale Prampolini e poi, in un corteo silenzioso e con il dovuto distanziamento sociale, si sono ritrovati in piazza del Popolo dove hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle loro attività a Damiano Coletta.

Per capire le finalità della manifestazione, ma anche le aspettative per questa fase 2, abbiamo parlato con Massimo Ceccarini presidente dell’associazione L’isola che non c’è, questa mattina in diretta su Radio Immagine.

ASCOLTA