I mercati settimanali riaprono, ecco come sta andando in provincia di Latina

LATINA – Stanno pian piano riaprendo tutti i mercati in provincia di Latina, ieri Latina, oggi Cisterna, nei prossimi giorni Terracina e Fondi e così via per le altre città. I mercati che ancora non hanno ripreso l’attività hanno problemi di spazi e non è possibile garantire la minima distanza di sicurezza tra i banchi, gli operatori e gli avventori.

Lunedì si è svolta a Latina una importante riunione organizzata dalla Fiva Confcommercio, tra gli ambulanti arrivati da tutta la provincia e oltre, il sindaco di Latina Damiano Coletta e la Polizia Municipale. “Abbiamo trovato grande collaborazione – ha spiegato Roberto Delle Fontane, presidente interprovinciale Fiva Confcommercio – a Latina come negli altri Comuni e di questo siamo molto contenti. C’è un grande lavoro dietro che ci ha permesso di ripartire in sicurezza in questo periodo così difficile per il commercio”.

