Il Coronavirus mette un freno alla cultura, ma a Latina si lavora su alcune proposte

LATINA – Niente notte bianca a Latina in questa estate 2020, l’emergenza Coronavirus ha fermato completamente un settore, quello della cultura, molto importante per la comunità e molte associazioni locali stanno soffrendo lo stato di crisi.

Si stanno vagliando al momento alcune proposte come il drive in, o anche la possibilità di piccoli Festival con ingressi contingentati, coinvolgendo tutte le associazioni locali, ma “Prima di tutto è fondamentale pensare alla sicurezza di ognuno, quello che si potrà fare lo faremo. Attendiamo le prossime direttive nazionali per capire come portare avanti queste idee”, spiega l’assessore alla cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia con cui abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine per avere un quadro della situazione.

