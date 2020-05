Il lock down ha inasprito i conflitti all’interno delle famiglie

LATINA – Tra didattica a distanza e vita spostata praticamente sui social, i ragazzi hanno vissuto questo lungo lock down in rete, tra aspetti positivi e negativi. Da una parte infatti, la possibilità di rimanere connessi con i propri amici, dall’altro l’aumento del Cyber-crimini. E in alcuni casi anche di violenza, fisica e psicologica, nei confronti dei genitori.

Ne abbiamo parlato, in diretta su Radio Immagine con la responsabile dello sportello del Garante dell’infanzia e adolescenza di Latina, Monica Sansoni

